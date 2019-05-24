Зеленский и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону Минские соглашения и нормандский формат, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Предметом разговора стало двустороннее сотрудничество Германии и Украины, а также внутриполитическая обстановка на Украине, включая ситуацию на востоке республики», – цитирует ТАСС Зайберта.

Также главы государств подтвердили необходимость полного выполнения Минских соглашений. Политики выразили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате.

Ранее на форуме «IFORUM–2019» в Киеве Зеленский заявил, что не планирует вести переговоры с Россией.

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