Москвичей предупредили об агрессивных воронах

В Мосприроды сообщили, что вороны могут атаковать людей, так как в мае-июне птицы выводят птенцов.

«Во время гнездования (май-июнь) пара серых ворон охраняет свой участок, а также птенцов, покинувших гнездо и еще плохо умеющих летать. Люди часто с любопытством рассматривают воронят и подходят к ним. У ворон-родителей в этот момент наступает страх за свое потомство, и они летят его защищать, невзирая ни на что», – рассказали в Мосприроды, передает РИА «Новости».

В ведомстве предостерегли граждан от попыток подходить к птенцам и брать их в руки, так как взрослые особи всегда за ними присматривают и защищают.

Специалисты Мосприроды уточнили, что вороны обладают массивным клювом и при нападении целятся в голову.

В случае нападения эксперты советуют не делать резких движений и не кричать. В такой ситуации лучше медленно отойти или взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на конец палки.

«Серые вороны – заботливые родители, их не нужно винить за агрессию. Нужно отнестись с уважением к их родительскому инстинкту и разумно реагировать на их поведение. Если вы не представляете опасности для их птенцов, они спокойно будут наблюдать за вами со стороны», – отметили в Мосприроды.

Напомним, ранее в Мосприроды предупредили о приходе в столицу зайцев.