Штукатурка обрушилась на выпускников в Омске во время концерта

В омской гимназии во время последнего звонка на выпускников обрушилась штукатурка с потолка.

Видео инцидента опубликовали в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

В настоящее время следователи проводят проверку по сообщению. Они выясняют, когда и кто в последний раз проводил ремонт в гимназии, сообщили в следственном управлении СК по региону.

При этом в мэрии Омска отметили, что причины обрушения штукатурки установит специальная инспекция департамента образования. Также там рассказали, что косметический ремонт потолка в актовом зале последний раз производился в 2017 году, передает РИА «Новости».

«Вреда здоровью девочки, оказавшейся под злополучным участком потолка, не причинено. Родители претензий к образовательной организации не имеют», – уточнили в администрации города.