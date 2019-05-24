В МИД оценили необходимость наблюдения за выборами в Раду

Москва имеет право направить наблюдателей на выборы в Верховную раду Украины, но Киев вряд ли позволит это сделать, сообщил источник в МИД России.

Отвечая на вопрос, будет ли российская сторона отправлять наблюдателей на выборы в Раду, источник указал, что «еще не известно, что с этими выборами будет», напомнив об идеях ряда депутатов опротестовать указ о выборах.

«Если будут выборы, … то вопрос встанет в повестку дня, но мы, честно говоря, пока так далеко не думали. Я считаю, что нам необходимо тем не менее направить. По крайней мере, принять решение о направлении», – добавил он, передает РИА «Новости».

При этом источник предположил, что наблюдатели вряд ли смогут поехать на Украину из-за закона о запрете участия российских наблюдателей в мониторинговых миссиях.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине.

В свою очередь Верховная рада отказалась вносить в повестку дня предложенный президентом законопроект о выборах, отменяющий мажоритарную систему и понижающий проходной барьер для партий с 5% до 3%. При этом большинство украинцев поддержали решение нового президента о роспуске Рады.

В четверг указ о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 21 июля вступил в силу.