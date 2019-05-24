Серийного убийцу «Бобби» Джо Лонга казнили в США

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта «Бобби» Джо Лонга, который признался в расправе над восемью женщинами в 1984 году.

Телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей сообщил, что осужденному сделали смертельную инъекцию, передает РИА «Новости».

Лонг был приговорен к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позднее он признался в убийстве еще семи человек и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.

Полиция задержала преступника после того, как в 1984 году одна из его жертв, 17-летняя Лиза Маквей, смогла убедить насильника отпустить ее.

Ранее в США казнили убийцу-мусульманина, отказав ему в присутствии имама.

Отметим, что американский лидер Дональд Трамп выступал против отмены смертной казни. При этом в марте в Калифорнии ввели мораторий на смертную казнь.