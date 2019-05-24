Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

Украина с точки зрения ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран региона, находясь на уровне Молдавии, Армении и Грузии, следует из специального доклада Всемирного банка.

«Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран», – следует из доклада.

В документе отмечается, что уровень бедности в стране по-прежнему остается выше докризисного. При этом ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году.

«При существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши», – напомнили специалисты, передает РИА «Новости».

Ранее Всемирный банк сохранил свой прогноз роста ВВП страны на уровне 2,7% в 2019 году.

По словам экспертов, Украина начинает осознавать масштаб ущерба, который нанесла сама себе от разрыва экономических связей с Россией. Всего за пять лет страна умудрилась потерять порядка 80 млрд долларов и остановить многие промышленные предприятия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько времени ей потребуется, чтобы вернуться на уровень 2013 года и при каких условиях это вообще возможно.