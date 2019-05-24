Ростуризм решил активизировать работу с КНДР для увеличения числа туристов

Ростуризм намерен расширить сотрудничество с Северной Кореей для увеличения туристического потока, сообщила глава ведомства Зарина Догузова на Тихоокеанском туристическом форуме во Владивостоке.

«Туристические обмены невелики, но мы готовы планомерно работать над тем, чтобы расширять наше сотрудничество в этой области. Мы подписали меморандум о сотрудничестве и договорились о регулярных контактах. Будем работать дальше. Перспективы есть», – сказала Догузова, слова которой передает РИА «Новости».

Напомним, в начале мая в качестве туриста КНДР посетил бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

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