В пятницу синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 11 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Ко второй половине дня температура воздуха поднимется до плюс 16-17 градусов. Ветер ожидается восточный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.