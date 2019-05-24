Microsoft удалила продукты Huawei из облачного сервиса Azure Stack

Американская корпорация Miсrosoft удалила с сайта своего облачного сервиса для обработки данных Azure Stack упоминание о продуктах китайской телекоммуникационной компании Huawei, сообщает Bloomberg.

До недавнего времени китайская компания Huawei являлась одним из поставщиков оборудования для Azure Stack. При этом логотип и название китайской компании все еще находятся в списке партнеров сервиса Microsoft. Однако из каталога, в котором пользователи могут посмотреть, с каким оборудованием может работать сервис, пропало упоминание о продуктах Huawei, передает ТАСС.

В Microsoft отказались прокомментировать слухи о том, что компания может отозвать у Huawei лицензию на использование операционной системы Windows.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США. После этого американские IT-компании приостановили сотрудничество с Huawei.

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В среду сотрудничество с Huawei прервал британский производитель процессоров ARM.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последствиях американских санкций против Huawei для всей мировой торговли.

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