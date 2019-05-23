Победители «Управляй!» оценили президентский проект «Россия – страна возможностей»

Одна из победительниц второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» Надежда Галкина из Воронежа оценила президентский проект «Россия – страна возможностей», отметив, что Россия действительно является страной возможностей.

В четверг в Москве наградили победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина. В финал вышли 150 конкурсантов, из которых победителями стали десять человек.

Участники всероссийского молодежного кубка представляют 44 региона России и 67 вузов/филиалов. В ходе соревнований они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

«В прошлом году я тоже принимала участие в кубке «Управляй!» и можно сказать, что это мероприятие – форум «Россия – страна возможностей» – целая созданная новая платформа, [которая] зарядила меня на весь год и в этом году я вернулась сюда снова и теперь я стою в числе победителей», – поделилась своими ощущениями Надежда.

«Это действительно очень мотивирует на дальнейшее развитие и говорит о том, что Россия действительно является страной возможностей, если ты сам этого хочешь, сам все берешь в свои руки, просто берешь и делаешь!», – подчеркнула одна из победительниц второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!».

Победителями конкурса стали: Владислав Беляев (г. Москва), Надежда Галкина (г. Воронеж), Илья Фаткулин (г. Санкт-Петербург), Артем Рожко (г. Санкт-Петербург), Вадим Бутко (г. Владивосток), Элина Пахомова (г. Москва), Юлия Симонова (г. Санкт-Петербург), Даниил Кириенко (г. Хабаровск), Кирилл Жаман (г. Тюмень), Алена Ануфриева (г. Саратов).

«Кубок «Управляй!» отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность. Это главное отличие. Решение – это всегда ответственность. То, что вы проходили в кубке «Управляй!», процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни», – обратился к участникам финала первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о финале второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!», победители которого получили ценные призы и медали из рук первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.