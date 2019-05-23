Госдума поддержала введение предельного порога на оплату ЖКХ

Во время заседания по итогам «правительственного часа» с главой Минтруда Максимом Топилиным Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала Минстрою рассмотреть возможность для установления предельного порога платы за услуги ЖКХ в размере не более 15% от общего дохода семьи.

«Поручить соответствующему федеральному органу исполнительной власти рассмотреть вопрос об установлении федерального стандарта предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и установить размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи не более 15%», – цитирует «Интерфакс» постановление Госдумы.

Законопроект, предполагающий ограничение в 15% от дохода в семьи, внесли в Госдуму еще в апреле прошлого года. В пояснительной записке указывалось, что во многих российских регионах предельно допустимая доля расходов граждан за услуги ЖКХ составляет 22% от дохода семьи.

«Однако в некоторых субъектах РФ с высокими доходами населения она снижена региональными нормативными правовыми актами, что представляется несправедливым по отношению к гражданам, проживающим в других субъектах РФ», – отмечается в пояснительной записке.

Этот законопроект включили в график работы Госдумы на ноябрь 2018 года, однакко так и не рассмотрели.

Ранее были названы регионы России с самой низкой и самой высокой стоимостью услуг ЖКХ.