Кампания против Huawei повлияла на цену нефти

Цена фьючерсов на нефть марки Brent теряет более 4%, таким образом, впервые с 1 апреля она опустилась ниже отметки в 68 долларов за баррель, а падение котировок WTI превысило 5%.

По состоянию на 17.14 (мск) стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,32%, до 67,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 5,01%, до 58,34 доллара, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что котировки нефти оказались под давлением после того, как Минэнерго США сообщило, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 млн баррелей, или на 1%, до 476,8 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя – на 0,6 млн баррелей. По данным Reuters, данный уровень запасов стал максимальным с июля 2017 года.

Также давление на цены оказало и общее настроение ухода от риска на фондовых биржах. Инвесторы опасаются ухудшения торгового конфликта между США и Китаем из-за ситуации с компанией Huawei, которую ранее американские власти внесли в «черный список».

Аналитик Commerzbank Карстен Фрич пояснил, что на рынках наблюдается «общее настроение (на понижение – ред.) и широкая распродажа, в то время как золото дорожает, – типичная реакция при уходе от рисков».