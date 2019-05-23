Правозащитник предупредил об угрозе перевода Бутиной в частную тюрьму

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США, может отправиться в частную тюрьму с плохими условиями содержания на юге Соединенных Штатов, рассказал вице-президент международного комитета по защите прав человека Александр Ионов.

«Сейчас Бутина ждет этапирования в пенитенциарное учреждение, где она будет отбывать наказание. Мы надеемся, что это будет федеральная тюрьма для женщин Олдерсон в штате Вирджиния. Однако ее могут перевести и в частную тюрьму на юг страны – в Техас, Алабаму или Луизиану. Этого бы не хотелось, так как там хуже условия содержания, а также хуже обстоит дело со связью», – сказал Ионов, передает ТАСС.

Как сообщил Ионов, сейчас Бутина озабочена сбором средств на адвокатов. По его словам, имея достаточно средств на их оплату, россиянка сможет оперативно получать помощь даже в частной тюрьме.

В конце апреля суд США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». Часть срока она уже отбыла под стражей, поэтому ее должны освободить в ноябре. После освобождения Бутина будет депортирована в Россию.

Сообщалось, что приговор вряд ли будет обжалован, так как апелляция может занять больше времени, чем оставшиеся девять месяцев тюрьмы.