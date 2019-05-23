Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

В ближайшие часы в Москве ожидаются град с грозой и порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

В МЧС сообщили, что «в период с 14.00 до 21.00 23 мая в Москве, начиная с ЗелАО с дальнейшим распространением на всю территорию города, ожидаются гроза, дождь, местами сильный, град, при грозе порывы ветра 12-17 метров в секунду», передает РИА «Новости».

В связи с этим ведомство рекомендует автомобилистам ехать медленно и осторожно, соблюдая дистанцию, а машины парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не искать убежище под деревьями.

Ранее сообщалось, что синоптики обещают москвичам теплую пасмурную погоду, небольшой дождь.