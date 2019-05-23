В Кремле прокомментировали запуск Би-би-си ток-шоу с «Путиным» в роли ведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение телеканала Би-би-си запустить ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.

«Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него», – заявил Песков радиостанции «Говорит Москва».

В среду стало известно, что телеканал Би-би-си запускает ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин; уже отсняты два эпизода с участием нарисованного персонажа.