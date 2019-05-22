США рассказали о будущем союза с Турцией в связи с покупкой С-400

Соединенные Штаты собираются сохранить союзнические отношения с Турцией, невзирая на покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.

«Консультации продолжатся, мы ищем решение проблемы с С-400. США озвучили свое мнение, что они продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками», – передает его слова ТАСС.

При этом сообщалось, что США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России. В противном случае Анкару угрожают исключить из программы F-35.

Ранее в Кремле заявили, что требования США к Турции по ЗРС С-400 «непозволительны».

Между тем турецкий военный персонал, отправленный в Россию для получения навыков эксплуатации ЗРС С-400, приступил к обучению.