Улюкаев опроверг слухи о разводе с женой

Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, который отбывает восьмилетний срок в колонии за получение взятки, опроверг сведения о разводе с супругой, об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него абсолютно прекрасные отношения с его супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удается держаться. Заявление этого ИТАР-ТАСС не соответствует действительности», – приводит цитату Максименко радиостанция «Говорит Москва».

Представитель ФСИН также подчеркнул, что у Улюкаева – крепкая и надежная семья.

Ранее источник в окружении бывшего министра сообщил, что «супруги Улюкаевы разводятся», при этом причина расторжения брака не называлась.

Улюкаев трудился на посту министра экономического развития с 24 июня 2013 года по 15 ноября 2016 года. Он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки в 2 млн долларов. При этом сам экс-министр считает себя жертвой провокации.