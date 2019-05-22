Путин заявил о важности точечной работы с предприятиями-должниками по зарплатам

Президент России Владимир Путин заявил о важности точечной работы с российскими предприятиями, у которых перед своими сотрудниками имеются крупные задолженности по зарплате.

«Нужно внимательно следить по крупным задолженностям, работать точечно и отдельно», – приводит РИА «Новости» слова главы государства, сказанные на совещании с членами правительства.

Ранее, в ходе того же совещания, министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сказал, что в стране задолженность по выплатам сотрудникам стабилизировалась на уровне 2,8 млрд рублей. Он добавил, что ведомство продолжает работать с должниками.

В прошлом году из-за невыплаты зарплаты горняки Дарасунского рудника в Забайкальском крае устроили голодовку, в результате которой пришлось госпитализировать девять шахтеров.