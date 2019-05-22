Российские дипломаты обвинили Лондон в преследовании личных интересов на Украине

Великобритания и другие государства Запада следят за происходящими на Украине событиями только из собственных интересов, заявили в посольстве России в Лондоне, комментируя отказ Совбеза ООН рассмотреть на экстренном заседании украинский закон о языке.

«Данное решение лишь очередной раз подтверждает, что Лондон и другие западные столицы рассматривают происходящее на Украине исключительно в контексте собственных геополитических интересов, не проявляя и толики беспокойства о самой Украине и ее народе», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря российской дипмиссии Марии Табак.

Как отметили в посольстве, закон о языке грубым нарушением прав и свобод национальных меньшинств Украины и идет вразрез с Минскими соглашениями.

«Налицо двойные стандарты западных стран, включая Великобританию: лишь недавно Лондон критиковал решение президента России о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей Донбасса, хотя, как мы неоднократно подчеркивали, он соответствует нормам международного права и никоим образом не нарушает Минские соглашения. Теперь же наши западные партнеры вновь продемонстрировали солидарность уходящей украинской власти, которая скорее разжигала рознь между гражданами Украины, говорящими на русском и украинском, а вовсе не выполняла Минские договоренности в интересах всех украинцев», – заявили в российском посольстве.

Табак подчеркнула, что критика Лондона относительно соблюдения Минских договоренностей адресована только России, которая не принимает участие в конфликте в Донбассе. При этом Британия не делает ничего, чтобы убедить Киев прекратить противостояние между своими гражданами, отметила представитель дипмиссии.

В понедельник Совбез ООН не стал рассматривать украинский закон о языке на экстренном совещании, инициированном Россией.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский закон о государственном языке нарушает Минские договоренности.

Ранее МИД заявил о двойной дискриминации русского языка на Украине.