Украшавший свод Нотр-Дама ангел найден целым под завалами

Реставраторы нашли одного из четырех позолоченных ангелов, которые украшали окно-розу на своде собора Парижской Богоматери, где в апреле случился пожар.

Сообщается, что скульптура ангела обнаружена в относительно хорошем состоянии, ее голова осталась неповрежденной. Это дает надежду на то, что под обломками свода и конструкций могут найти и трех остальных ангелов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Tribune de l'art.

Скульптуры ангелов в 1728-1729 годах создал архитектор Жермен Бофран.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. Огонь удалось потушить только к утру. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло, скорее всего, из-за короткого замыкания.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам-де-Пари планируют восстановить за пять лет. На восстановление собора средства пожертвовали крупнейшие компании, международные организации и бизнесмены.

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