Обвиняемого в поджоге церкви в Карелии подростка отправят на принудительное лечение

Подросток, обвиняемый в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в карельском городе Кондопога, страдает психическим расстройством, дело передано в суд для его направления на принудительное лечение.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного статьей УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога», – сказано в сообщении СК.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, «несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

В ведомстве уточнили, что дело направлено в суд для применения в отношении подростка принудительного лечения.

Ранее он уже получал медицинскую помощь в спецучреждении.

Напомним, 10 августа 2018 года сгорела одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века. По уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток.

Позже под сгоревшим храмом был обнаружен древний алтарный прируб.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли восстанавить уникальный памятник деревянного зодчества.