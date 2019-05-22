В Кремле ответили на вопрос о нехватке дорогостоящих лекарств

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что у россиян есть проблемы с обеспечением жизненно важными и дорогостоящими лекарствами.

«Минздрав не сигнализировал ни о каких чрезвычайных ситуации в плане обеспечения дорогостоящими лекарствами... наоборот, там налажена сейчас достаточно стабильно работающая и эффективно работающая система», – сказал Песков, отвечая на вопрос, наблюдают ли в Кремле системный сбой в плане обеспечений пациентов дорогостоящими лекарствами, которые должны обеспечиваться государством.

Песков также уточнил, что в Кремле не знают о каких-либо проблемах с нехваткой инсулина в Саратове, но уточнят этот вопрос в министерства здравоохранения, передает РИА «Новости».

Ранее в группе «Типичный Саратов» в социальной сети ВКонтакте анонимный пользователь сообщил, что в первой городской больнице очередь за инсулином, «потому что его постоянно нет». По его словам, лекарство выдают диабетикам в лучшем случае на неделю вместо месяца. К сообщению была приложена фотография, на которой запечатлена очередь примерно из 40 человек, среди которых в основном люди пожилого возраста.

Однако саратовский минздрав опроверг информацию об очереди за инсулином в местной больнице.

В марте врачи-кардиологи дали ряд советов тем, кто мог остаться без препарата «Кордарон» (международное непатентованное наименование «Амиодарон»), выпускаемого французским производителем и в последнее время пропавшим из российских аптек.