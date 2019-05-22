ОП подготовит меморандум для СМИ, НКО и благотворительных фондов

Эксперты Общественной палаты России занялись разработкой специального меморандума, направленного на предотвращение рисков нецелевого использования денежных средств, полученных в результате благотворительной деятельности.

Решение о разработке документа было озвучено в ходе Координационного совета при ОП по социальной рекламе и социальным коммуникациям, на котором эксперты обсудили разработку плана мероприятий популяризации добровольчества в России. На данный момент проект плана объединяет три аспекта: популяризацию добровольчества, социально ориентированные НКО и благотворительность, сообщает РАПСИ.

«Нецелесообразно разделять эти часто переплетающиеся между собой направления. Мы получили предложения от ряда федеральных и региональных органов исполнительной власти, от Ассоциации волонтерских центров и Общественной палаты РФ. В регионах состоялись дискуссии на предмет выяснения, чего хочет сообщество НКО в этом аспекте – от них тоже поступил ряд предложений. Все это мы погрузили в наш план. Впервые мы предложили стать его соисполнителями телеканалам и их подведомственным организациям, институтам и медиагруппам. Возможно, некоторые из них отнесутся с непониманием, но мы надеемся, что будут удачные примеры, и мы сумеем выстроить межведомственное взаимодействие», – сказала замначальника отдела проектов межведомственного взаимодействия Минэкономразвития Татьяна Евлампиева.

Кроме того, план будет предусматривать проведение региональных конкурсов для журналистов, пишущих о волонтерстве, конкурсов социальной рекламы, создание кинофильмов и написание книг о добровольчестве, внедрение тематики деятельности социально ориентированных НКО в телевизионные передачи, рекламу и сериалы. Проект плана также инициирует появление образовательных курсов для НКО по эффективному взаимодействию со СМИ и образовательные программы для медиаволонтеров, создание музея волонтерского движения и появление Дня корпоративного добровольчества.

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова напомнила о необходимости принятия меморандума, в котором были бы прописаны меры, направленные на предотвращение рисков нецелевого использования денежных средств, полученных в результате благотворительной деятельности.

«Необходимость в его разработке вызвана неоднократными случаями мошеннической социальной рекламы и других форм социальной коммуникации, которые транслируют призывы к сбору частных пожертвований и за которыми стоят либо не совсем добросовестные, либо совсем мошеннические люди, организации. Он нужен, чтобы снизить риски и для СМИ, которые, не всегда понимая, что такого рода сообщения могут исходить от недобросовестного источника, транслируют заведомо лживую информацию, и для граждан, которые реагируют на эмоциональные призывы и перечисляют свои средства мошенникам», – пояснила она.

Модератор мероприятия отметила, что документ не налагает на стороны, которые его подпишут, каких-то прямых обязательств, но предполагает, что они признают важность проблемы и необходимость совместных действий по снижению всех рисков.