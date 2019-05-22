АСИ начало отбор образовательных проектов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) начало принимать заявки на участие в целевом отборе образовательных проектов, сообщили в пресс-службе организации.

«Агентство стратегических инициатив проводит первый целевой отбор проектов по теме «100 лидеров развития новых подходов в образовании», он продлится до 22 июня. Задача отбора – поддержать лидерские сообщества, практики, модели и платформы по развитию образования в России», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Для участия в отборе проект должен находится в пилотной стадии или на этапе реализации, он также должен «быть актуальным, конкурентным и предлагать новые пути развития образования». Целевой отбор проводится по трем направлениям: «Навыки будущего», «Новые технологии в образовании», «Региональные управленческие команды».

Блок «Навыки будущего» будет включать проекты по развитию финансовой, правовой и предпринимательской грамотности, креативности, критического мышления. В нем также могут участвовать проекты по направлениям «Кадры для цифровой экономики», «Атлас новых профессий» и инициативы Future Skills движения «Молодые профессионалы».

По направлению «Новые технологии в образовании» АСИ будет отбирать проекты, связанные с профориентацией детей и молодежи, наставничеством в образовании и предпринимательстве, а также сетевым, проектным и персонифицированным обучением. По третьему направлению будут рассматриваться проекты, которые касаются управления системами образования, подготовки кадров для экономики регионов, взаимодействия образования с бизнесом.

«Наша инициатива обращена к лидерам развития образования – основателям стартапов, активистам педагогических и родительских сообществ, управленческим командам в регионах России. Мы надеемся, что отобранные агентством проекты помогут дать ответы на вызовы современной цифровой экономики и поспособствуют развитию региональной системы образования», – говорит гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков сообщил, что российские вузы и регионы до конца года будут привлечены для совершения технологического прорыва, реализовать эту задачу планируется через открытие университетских «Точек кипения».