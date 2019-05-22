Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 3 копейки – до 64,44 рубля, курс евро опустился на 6 копеек – до 71,85 рубля в отсутствие сильных внешних сигналов.

Стоимость нефти утром опустилась до 71,7 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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