В Сети начали вымогать деньги от имени правительства США

Пользователи Сети сообщают об атаках мошенников, которые от имени представителей правительства США запугивают жертв наказанием за «содействие» террористам, сообщают американские СМИ.

Злоумышленники вступают в переписку с потенциальной жертвой через мессенджер Facebook или другой интернет-сервис, часто делая это под предлогом романтического интереса к человеку. Затем они жалуются на возникшие у них в жизни трудности и просят перевести им деньги, пишет издание Gizmodo со ссылкой на предупреждение министерства внутренней безопасности США.

После перевода средств мошенники связываются с жертвой от имени властей и пытаются убедить в том, что накануне она совершила преступление, пожертвовав средства террористической организации – например, «Исламскому государству*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).

Затем пользователю предоставляется контакт положенного ему адвоката, который просит за свои услуги гонорар в размере 1 тыс. долларов (около 65 тыс. рублей).

При этом для связи с жертвами мошенники используют настоящие правительственные номера.

Министерство внутренней безопасности США обратилось к пользователям Сети с просьбой быть осторожными. Ведомство подчеркивает, что сотрудники правительства никогда не будут требовать выплату штрафа по телефону, а для того, чтобы проверить личность человека, представившегося чиновником, следует самостоятельно перезвонить в соответствующее ведомство.

Ранее пользователи Сети пожаловались на интернет-мошенничество в виде беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.

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