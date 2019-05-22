Тиллерсона допросили в Конгрессе США

Экс-глава Госдепа Рекс Тиллерсон в закрытом режиме ответил на вопросы комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам, сообщили источники.

Председатель комитета демократ Элиот Энгел и старший республиканец комитета Майкл Маккол спрашивали Тиллерсона о его работе в администрации главы американского государства Дональда Трампа. Дополнительные подробности не сообщаются, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Напомним, Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США в середине марта 2018 года. В качестве причин отставки тогда называлось стремление Тиллерсона пойти на уступки КНДР.

После этого Трамп и Тиллерсон обрушились друг на друга с критикой и оскорблениями.