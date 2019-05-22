Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Воздух в Москве и Подмосковье прогреется в среду до плюс 27 градусов, передает ТАСС.

Ночью в столице столбики термометров опустятся до 13 градусов тепла, в области – до 10 градусов тепла. Вероятность осадков в ночные часы сохранится.

В Московском регионе днем в среду ожидается юго-западный ветер скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.