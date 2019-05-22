На теле актрисы Софи Тернер нашли спойлер к финалу «Игры престолов»

После завершения сериала «Игра престолов» фанаты снова обратили внимание на татуировку, которую почти год назад сделала актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк.

Татуировку Тернер сделала еще в начале лета, и уже тогда некоторые фанаты предположили, что это спойлер к финалу сериала. Однако сама актриса заявила, что изображение лютоволка и надпись «Стая выживет» являются всего лишь цитатой из сериала, передает «360» со ссылкой на Huffington Post.

Однако после того, как был показан последний эпизод «Игры престолов», выяснилось, что татуировка действительно отражает финал сериала, одной из главных интриг которого всегда был вопрос о том, кто из героев выживет.

Напомним, еще в 2017 году Тернер рассказывала, что весь актерский состав гадал, умрут ли их персонажи в последнем сезоне киносаги.