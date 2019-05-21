Забравшегося на Эйфелеву башню выходца из России отправили в психлечебницу

Мужчину, взобравшегося в понедельник на Эйфелеву башню, отправили на лечение в психиатрическую клинику, сообщили французские СМИ.

Перед отправкой в лечебницу мужчину допросили в полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Сообщается, что мужчина провел на башне несколько часов, находясь под третьим и последним ярусом конструкции. После переговоров мужчина согласился сдаться спасателям. Вход на башню был открыт только утром во вторник.

Напомним, из-за инцидента с Эйфелевой башни пришлось эвакуировать посетителей.

Ранее радиостанция «Европа-1» сообщила, что мужчина, забравшийся на Эйфелеву башню, был выходцем из России. По этим данным, он находился в статусе просителя убежища во Франции, во время допроса он сначала говорил на английском, затем перешел на русский.

В посольстве России в Париже сообщили, что французские власти не обращались в российское посольство по поводу инцидента.