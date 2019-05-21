МИД объяснил новые санкции США попыткой поквитаться за Сирию

США введением новых санкций против российских организаций пытаются поквитаться за помощь России в укреплении противовоздушной обороны Сирии, заявил МИД.

Ведомство отмечает, что США «будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита» госсекретаря Майка Помпео в Россию – уже второй раз за неделю Вашингтон отметился новыми антироссийскими мерами. США формально пытаются обвинить Россию «в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией», хотя он не имеет никакого отношения к Москве, говорится в заявлении МИД России.

«В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права», – заявили в ведомстве.

МИД называется показательным тот факт, что несколько дней назад Вашингтон ввел санкции против специального отряда быстрого реагирования Росгвардии «Терек». Ведомство отмечает, что таким образом США «словно стараются помешать борьбе с террористами».

«Властям США стоило бы задуматься, в каком неприглядном свете они себя выставляют, не говоря уже об ущербе, который наносится российско-американским отношениям и возможностям двустороннего сотрудничества. Разумеется, Россия не свернет со своего курса. Хотят того в Вашингтоне или нет, Москва продолжит решительно отстаивать международное право, противостоять терроризму и сотрудничать с другими государствами по своему выбору», – подытожили в МИД.

Напомним, во вторник США ввели санкции против двух российских предприятий и учебного центра. Под ограничения попали учебный центр зенитных войск в Гатчине, тульское конструкторское бюро приборостроения и ММЗ «Авангард», который занимается производством С-300 и С-400.