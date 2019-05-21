Беглов пообещал учителям надбавки за классное руководство

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии награждения победителей педагогического конкурса, он призвал петербургских педагогов активнее занимать должность классных руководителей, за которую предусмотрена надбавка к зарплате.

Беглов встретился с лауреатами конкурса педагогических достижений, вручил им награды и напомнил, что, начиная с первого сентября, существенные надбавки к зарплате ждут тех педагогов, которые занимают должность классных руководителей, сообщает Nation-News.

Сумму надбавки Беглов предпочел сохранить в тайне до первого дня нового учебного года.

Также градоначальник напомнил о разговоре с главой комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанной Воробьевой. В конце прошлого года он призвал на 10% сократить объем работы учителей и директоров с документацией. Вместо этого им следует уделять больше времени образовательным и воспитательным функциям.