Патриарх Кирилл предложил избегать шокирующей подачи в искусстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что необходимо ограничить шокирующую подачу в современном искусстве.

«Некоторые образцы современного искусства направлены не на то, чтобы представлять ту или иную парадигму, а шокировать. Конечно, шок – это тоже своего рода феномен, но очень важно не навредить, и это должно иметь какой-то ограниченный характер», – цитирует предстоятеля РПЦ ТАСС.

Он отметил, что иногда, рассматривая инсталляции на выставках, ему хочется сказать «а король-то голый».

По мнению патриарха, произведения искусства должны быть наполнены ценностным содержанием.

«Искусство – это то, что не только несет в себе эстетическую привлекательность и ценность, но и наполнено содержанием. Искусство, направленное на разрушение личности – это уже не искусство, это антиискусство, антиценность. Это тот стержень, без которого не может существовать ни личность, ни общество, ни народ, ни государство», – подчеркнул Кирилл.

Глава РПЦ уточнил, что для церкви подобное искусство – большой вызов, поэтому необходимо проводить дискуссию о современном искусстве.

Кирилл указал, что представители культурной сферы находятся в публичном пространстве, потому не должны забывать об ответственности за свои действия.

«Искусство в силу своего воздействия на сознание человека является огромной силой, и от того, чем наполняется то или иное произведение искусства, зависит результат формирования сознания человека, либо это будут ценности, либо антиценности. Поэтому ответственность людей культуры и искусства огромная, потому что через их произведения формируется личность. Чем талантливее актер или режиссер, тем больше у него ответственности, в том числе и за выбор ролей», – заключил патриарх.