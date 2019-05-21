МИД прокомментировал скандал в Австрии

Недруги используют фейковые новости, чтобы доказать «вмешательство Москвы», так прокомментировал замглавы МИД Александр Грушко скандал в Австрии.

«Наши недруги пытаются придумывать любую фейковую историю для того, чтобы доказать, что Россия якобы во что-то вмешивается, прибегают к самым нечистоплотным методам», – отметил Грушко, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о скандале вокруг переговоров экс-лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с «племянницей русского олигарха Аленой».