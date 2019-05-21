Финал молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» стартовал в Москве

Взгляд
21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:35  |  vz.ru
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Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

Ольга Андреева, Журналист
История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
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О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
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В финале «Игры престолов» бабло победило зло

Антон Крылов, журналист
Если вы еще не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За девять лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...
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            Финал молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» стартовал в Москве

            21 мая 2019, 14:39

            Текст: Наталья Ануфриева

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            В Москве стартовал финал всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»; в финальных испытаниях поборются 150 конкурсантов, из которых выберут 10 победителей.

            Участники представляют 45 регионов России и 67 вузов/филиалов. В ходе соревнований им предстоит выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

            «В этом году конкуренция в конкурсе была значительно выше, чем в прошлом – более 30 тыс. заявок, действительно сложные отборочные этапы. До финальных испытаний смогли дойти только 150 конкурсантов из более чем 840 участников полуфиналов. Я поздравляю вас с выходом на финишную прямую, желаю, чтобы вы провели время полезно и продуктивно. Навыки, которые вы можете получить на кубке по менеджменту «Управляй!», точно пригодятся вам в любой области, где бы вы дальше не работали, потому что управленческие компетенции нужны абсолютно всем», – поприветствовал участников генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

            В процедуре оценки лидерских компетенций студентов принимают участие представители конкурса управленцев «Лидеры России», а также представители крупных федеральных и региональных компаний.

            На открытии финального мероприятия с приветственным словом выступил руководитель кубка, директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС Вячеслав Шоптенко.

            «Сегодня мы принимаем самое ключевое событие второго сезона – финал Кубка «Управляй!». На площадке 150 участников со всех регионов России из более 60 вузов. Совсем скоро мы определим десятку лучших молодых управленцев страны, но перед этим каждому участнику предстоит проявить свои лучшие управленческие компетенции, аналитические навыки и показать свое умение работать в команде», – сказал он, пожелав удачи участникам.

            По словам члена Общественной палаты России и директора СКИУ РАНХиГС Азамата Тлисова, финал – отличная возможность проявить себя в управленческом мастерстве и получить оценку от работодателей региона.

            «Сегодня мы на площадке Общественной платы, которая поддерживает образовательные инициативы, такие как кубок по менеджменту «Управляй!». Данные мероприятия позволяют студентам раскрыть свои компетенции и проявить любые свои инициативы. Очень важно, чтобы вы научились слушать и слышать друг друга, принимать совместные решения. Желаю удачи каждому из вас, пускай стены Общественной палаты помогут вам собраться и добиться отличных результатов», – сказал он.

            Всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

            Официальный прием заявок для участия в кубке стартовал 12 декабря. Регистрация проходила по 15 марта 2019 года для регионов России и по 21 марта – для Москвы и Санкт-Петербурга. Всего на кубок было зарегистрировано 30 тыс. 217 человек.

            Среди призов, которые в этом году разыгрывают организаторы конкурса – 10 грантов по 500 тыс. рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие призы.

            Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.

            Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). В соревнованиях принимают участие студенты со всей России в возрасте 18-25 лет, а также молодые люди, которые выпустились не более трех лет назад из организаций высшего и среднего профессионального образования.


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