Ведущего шоу об изменах избили монтировкой в центре Москвы

Телеведущий шоу «Опасные связи» Карен Кочарян был избит в центре Москвы, сообщил канал «Че», в эфире которого выходит передача.

Инцидент произошел после расследования, посвященного супружеским изменам, которое проводилось в ходе шоу, сообщается на сайте «Че».

Кочарян разговаривал на улице с девушкой, обратившейся в передачу, из дома выбежал супруг, уличенный в измене. Он с монтировкой в руках потребовал отдать записи скрытых камер, уточняет канал.

«Увидев, что ни операторов, ни камер уже нет, он накинулся на Карена. Ведущий попытался успокоить взбешенного мужчину, но все же не избежал сильного удара монтировкой, который спровоцировал перелом лучевой кости», – пояснили в пресс-службе «Че».

Кочаряна госпитализировали в больницу, перелом лучевой кости его жизни не угрожает.