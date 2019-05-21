Вузы и регионы решили привлечь к совершению технологического прорыва

Российские вузы и регионы до конца года будут привлечены для совершения технологического прорыва, реализовать эту задачу планируется через открытие университетских «Точек кипения», сообщил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

«Задача этого года – это именно вовлечение университетов в повестку технологического развития. Это совершенно не отменяет, кстати, прав университетов, и было бы хорошо, если бы университеты это делали, –пользоваться всеми возможностями, которые есть в АСИ с точки зрения коммуникаций с городом и регионом», – сказал Песков на пресс-конференции, посвященной открытию 12 «Точек кипения» Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе российских университетов.

Раньше, по словам Пескова, обеспечить вовлечение регионов и вузов в совершение технологического прорыва было очень сложно. «Многие институты развития в свое время брались за эту задачу и от нее отказывались. Почему? Потому что дорого, сложно, непонятно каждый раз», – пояснил он, передает РИА «Новости».

«Что у нас в стране происходило в последние годы? Когда мы говорим о технологическом развитии, у нас в нем участвовало 15-20 университетов, мы их все прекрасно знаем. Этого было достаточно, чтобы делать отдельные успешные проекты, но совершенно не достаточно для технологического рывка. И ключевая задача именно открытия университетских «точек» – это вовлечение регионов, целевых университетов в технологический рывок, прорыв», – добавил Песков.

Формат пространства коллективной работы платформы «Точка кипения» разработан АСИ и используется с 2013 года. Пространство предназначено для ученых, бизнесменов и технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ, студентов. АСИ планирует постоянно открывать новые «точки» в России и за рубежом. Предполагается, что их мировая сеть будет центром продвижения российских компаний на международных рынках.