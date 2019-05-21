Силуанов потребовал от губернаторов ускорить работу по нацпроектам

21 мая, вторник | Последнее обновление — 15:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене
Разделы
Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли
Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию
Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно
Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»
«Суперджет» сгорел при посадке
Петр Первый и Сталин – часть одного процесса
Ольга Андреева, Журналист
История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
О здравой психиатрии и безумной идеологии
Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев
В финале «Игры престолов» бабло победило зло
Антон Крылов, журналист
Если вы еще не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За девять лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Как нанайцы били Гитлера
Обсуждение: 21 комментарий
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook