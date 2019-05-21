Силуанов потребовал от губернаторов ускорить работу по нацпроектам

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на совещании с губернаторами о реализации национальных проектов порекомендовал меры для ускорения работы, сообщил пресс-секретарь министра Андрей Лавров.

«В рамках селекторного совещания также обсуждались вопросы мониторинга исполнения региональных проектов, которые работают на цели реализации национальных проектов. В настоящий момент уровень их исполнения составляет менее 10% при том, что текущее исполнение национальных проектов на федеральном уровне составляет около 25%. Силуанов поручил главам субъектов принять исчерпывающие меры для ускорения этой работы и скорейшей организации необходимых контрактных процедур», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Силуанов на совещании напомнил, что до начала лета на федеральном уровне должны утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) должностных лиц в регионах. Сейчас Минэкономразвития подготовило и опубликовало проект методики. Позже каждый показатель рассчитают индивидуально для каждого региона.

«В связи с этим Силуанов поручил Минэкономразвития внести в правительство предложения по регламенту работы и кадровому составу новой правительственной комиссии, которая будет координировать работу по определению и мониторингу КПЭ субъектов РФ в рамках реализации майского указа президента», – сказал Лавров.

Он добавил, что Силуанов на совещании сообщил, что правительством будет рассмотрена возможность увеличения объема грантов из бюджета для стимулирования регионов выполнять КПЭ. Сумма увеличится с 20 до 50 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при реализации нацпроектов важно добиться реального изменения жизни людей к лучшему, а не просто освоить выделенные средства.