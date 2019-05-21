Уфимского психотерапевта осудили за изнасилование девочки

Психотерапевта в Уфе осудили за изнасилование 16-летней пациентки во время сеанса лечения, сообщила пресс-служба СУ СК Башкирии.

По данным следствия, мать потерпевшей в 2016 году обратилась к психотерапевту как к высококвалифицированному специалисту в области подростковой психологии и психиатрии для лечения ее 16-летней дочери, сообщается на сайте СК.

Подсудимый напал на девочку, зная наверняка, что та находится в беспомощном состоянии и не может оказать сопротивления, отмечает ведомство.

«С целью избежать уголовного преследования, он сообщил матери потерпевшей, что ее дочь страдает психическим расстройством, а также имеет склонность к фантазированию, поэтому не стоит доверять ее рассказам о сеансах психотерапии, поскольку она может рассказать о событиях, которые в действительности не происходили», – говорится в сообщении.

Психотерапевта признали виновным по ст. 131 и 132 УК («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»).

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года, сообщается на сайте ведомства.