«Суперджет» не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» не смог вовремя вылететь из Екатеринбурга в Ноябрьск; рейс задерживается по техническим причинам, сообщил представитель перевозчика.

Согласно сайту екатеринбургского аэропорта Кольцово Sukhoi Superjet 100 (воздушное судно RRJ-95LR) должен был вылететь в 8.30 по местному времени (6.30 мск), но рейс задержали на 4,5 часа.

Представитель перевозчика заявил, что «проблемы с самолетом нет». Он подчеркнул, что в аэропорту «очень тщательно и щепетильно относятся к технической составляющей, поэтому устранят неисправность, и борт полетит», передает РИА «Новости».

При этом точная причина задержки рейса не называется.

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Известно, что из Екатеринбурга в Ноябрьск отправятся 29 пассажиров, после чего борт будет готов к вылету из Ноябрьска в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что у самолета Sukhoi Superjet 100 возникли проблемы при взлете в Ульяновске.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, большинство отравились продуктами горения.

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