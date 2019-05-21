В пробах воды в Новоульяновске обнаружили ротавирус

В пробах воды, отобранных в городе Новоульяновске Ульяновской области, где более 40 человек пострадали от инфекции, обнаружили ротавирус.

«В пробах, отобранных в насосной II-го подъема ООО «Источник» города Новоульяновска, обнаружена РНК ротавируса, являющегося причиной гастроэнтерита», – сказано в сообщении прокуратуры Ульяновской области.

По данным ведомства, признаки инфекции выявлены у 42 человек, в том числе 30 детей. Состояние пациентов разной степени тяжести – от легкой до среднетяжелой.

Министр здравоохранения региона Сергей Панченко отметил, что все обратившиеся употребляли сырую воду, передает ТАСС.

В прокуратуре также уточнили, что признаки острой кишечной инфекции стали проявляться у жителей после завершения ремонтных работ инфраструктуры водоснабжения компанией в сфере ЖКХ.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массового заболевания жителей Новоульяновска. В городе назначены дополнительные исследования воды.

Ранее из-за вспышки острой кишечной инфекции более 70 детей были госпитализированы в Дагестане.