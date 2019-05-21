Спрогнозированы отношения Украины и США при Зеленском

«Отношения новой власти Украины с США будут выстраиваться как с опекуном. В этом случае вряд ли что-то решительным образом поменяется», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что США – мощный партнер для Украины, прежде всего, в преодолении «агрессии России».

«Последние заявления Владимира Зеленского – вполне в русле его прозападной ориентации. Однако пока какие-то однозначные выводы делать рано. До тех пор пока не будет конкретных действий, которые переведут нового президента Украины в однозначный статус врага России», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне, на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США, призвал продолжить ужесточение санкций против России и заявил: «США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь».

В свою очередь, представитель США на инаугурации Зеленского – министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри (на фото справа) заверил нового украинского президента: «От Америки четкое послание, которое просил передать президент. США вместе с народом Украины».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



«Отношения новой власти Украины с США будут выстраиваться, на мой взгляд, как со старшим товарищем, опекуном», – полагает Погребинский.

С другой стороны, Зеленский прекрасно понимает и то, что если он будет открыто идти на обострение отношений с Россией, то потеряет поддержку тех, кто голосовал за него на востоке и юге Украины, считает эксперт. «Если новый президент и его команда соображают, они будут маневрировать. Надо еще иметь в виду, что пока Зеленский не имеет вообще никакой поддержки. У него нет даже лояльных ему силовых структур»,– добавил Погребинский.

В то же время он отметил, что все это не противоречит словам Зеленского о том, что он готов пожертвовать своей должностью, чтобы добиться мира в Донбассе. «Это говорит о том, что он готов к компромиссам, чего предыдущая команда не рассматривала в принципе», – считает политолог.