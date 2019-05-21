Россияне высказались в поддержку развития отечественного авиастроения

Большинство россиян (83%) уверены, что стране необходимо развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Только 12% опрошенных полагают, что России лучше закупать самолеты у зарубежных производителей и не тратить средства на развитие собственного производства, передает РИА «Новости».

С утверждением, что «в России умеют делать качественные самолеты», согласны 78% респондентов; противоположной точки зрения придерживаются 14%.

Еще 8% опрошенных затруднились ответить.

На ваш взгляд Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры? Да, нам необходим свой авиапром

Нет, такую технику лучше покупать на Западе



33% россиян считают, что собственное авиапроизводство необходимо развивать, так как свои самолеты лучше, надежнее и безопаснее.

Также поддерживают развитие отечественного авиастроения 32%, поскольку оно создает новые рабочие места, 17% считают, что оно дает независимость, 12% – развитие экономики, 9% – развитие отрасли.

Развитие собственного производства самолетов, как считают 6% опрошенных, приведет к росту авторитета и престижа. 4% полагают, что отечественные самолеты будут дешевле, а производство приведет к развитию науки и технологий. Еще 17% не согласились с тем, что собственное производство нужно.

Отмечается, что респонденты могли дать до трех вариантов ответа.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 мая 2019 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.