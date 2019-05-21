Евродепутат усомнился в возможности запретить георгиевские ленточки в Латвии

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов прокомментировал внесенный в Сейм законопроект, запрещающий георгиевские ленточки на публичных мероприятиях в стране.

Проект закона внесла входящая в состав правительства партия «Все – Латвии», у которой в Сейме 13 мест из 100, передает РИА «Новости».

Митрофанов заявил, что ему «наскучили дежурные выходки националистов» и «столь же дежурное осуждение этих инициатив».

Депутат не верит, что этот запрет удастся реализовать, даже если Сейм его примет. Митрофанов не представляет, как националисты смогут «отобрать в следующем году ленточки у десятков тысяч людей, которые придут к Памятнику освободителям 9 мая».

«Я лично ему ленточку не отдам», – заявил Митрофанов.

Напомним, в Латвии с 2013 года запрещена символика СССР и нацистской Германии. В феврале латышский суд оштрафовал мужчину, размахивавшего флагом СССР на День независимости, на 20 евро.

В мае евродепутат от Латвии Сандра Калниете сожгла платье, раскрашенное в цвета георгиевской ленты.

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