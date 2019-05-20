Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Генеральное консульство России в египетском городе Хургада попросило туристов воздержаться от поездок в отель Aladdin Beach Resort из-за недавних случаев острого отравления россиян и смерти ребенка.

Соответствующее заявление российское генконсульство опубликовало на своей странице в Facebook.

В сообщении также говорится, что в настоящее время органы прокуратуры провинции Красное море рассматривают дело.

«Мы пока не знаем, какова точная причина отравления. По словам человека, который был с матерью ребенка, симптомы острого отравления были у всей семьи. Туристы обращались за помощью к администрации отеля, но 17 мая ребенок скончался», – приводит ТАСС комментарий генерального консула Джамшеда Болтаева.

По его словам, в консульстве пока воздерживаются от оценок произошедшего, а информация находится на стадии проверки. Болтаев добавил, что в официальные органы власти направлены запросы «с целью прояснения всех обстоятельств этой ситуации и получения заключений».