Проекты развития транспортного узла Петербурга войдут в федеральную программу

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что проекты развития транспортного узла Северной столицы войдут в федеральную программу, и распорядился актуализировать крупнейшие дорожные проекты города.

На совещании в Смольном Беглов отметил, что на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым обсудил крупные и инфраструктурные объекты и строительство автомобильных трасс.

«Проекты развития петербургского транспортного узла войдут в федеральную программу», – сказал Беглов, пишет «Петербургский дневник».

Так, в перечень войдут 25 инфраструктурных объектов, из них четыре считаются первоочередными, на реконструкцию которых потребуется более 17 млрд рублей. Кроме того, город ждет решения о федеральном финансировании строительства широтной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

«Поддержка федерального центра – возможность решить проблемы города. Нужно подготовить документы», – отметил Беглов.

Он дал поручение вице-губернатору Эдуарду Батанову пересмотреть все существующие проекты и актуализировать дорожные карты.

«То же самое касается работы с РЖД, компания готова выделить 88 миллиардов рублей, но это не значит, что мы их уже получили», – добавил Беглов.

Он также подчеркнул, что в Петербурге начался сезон ремонта дорог, при этом 35% петербургских магистралей находятся в неудовлетворительном состоянии. Глава города отметил, что ремонтировать дороги нужно так, чтобы потом их не нужно было переделывать.

В начале мая сообщалось, что Беглов обратился к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой внести 17 инфраструктурных объектов стоимостью около 440 млрд рублей в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Политолог Алексей Мартынов, комментируя стратегию развития города, которую представил Беглов, заявил, что врио губернатора Санкт-Петербурга в короткие сроки удалось «расшевелить чиновничье болото среднего звена», в котором тонули самые перспективные инициативы.

Политолог Дмитрий Гусев также заявил газете ВЗГЛЯД, что «Беглов уже привлек много инвестиций в город, потому что у него есть связи, ресурсы и понимание, как это делать». Гусев уверен, что Александр Беглов сможет совершить в Санкт-Петербурге экономический рывок и сделать город лучшим в России по ключевым показателям развития.