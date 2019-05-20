Ведущие вузы России примут чемпионов «CASE-IN» без вступительных испытаний

Победители и призеры VII международного инженерного чемпионата «CASE-IN» получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, а также смогут без вступительных экзаменов поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих университетов страны.

Так, от восьми до 10 дополнительных баллов чемпионы и призеры школьной лиги «CASE-IN» получат при поступлении в Национальный исследовательский университет «МЭИ» и Тюменский индустриальный университет. Также они смогут принять участие в тематической смене «#ВместеЯрче» в ВДЦ «Орленок» и образовательной смене в МДЦ «Артек», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Чемпионы и призеры студенческой лиги «CASE-IN» смогут без вступительных экзаменов поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов России, а команда чемпионов по электроэнергетике отправится на Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» в Ставропольском крае.

Кроме того, стажировки и практики предложат лучшим участникам ведущие компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Особая награда будет вручена в номинации «Лучшее решение, направленное на энергоэффективность (энергосбережение)»: авторы лучших идей получат от титульного партнера чемпионата ООО «Транснефтьэнерго» флагманские смартфоны.

Также всех призеров и чемпионов ждут ценные призы, памятные награды и участие в корпоративных молодежных форумах компаний-партнеров чемпионата. Общим подарком станет «Rock MM» – традиционный ежегодный концерт для участников финала «CASE-IN» от компании «Майкромайн».

Чемпионат «CASE-IN» – это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Соревнования проводятся в нескольких лигах: школьная лига, лига рабочих специальностей, студенческая лига, лига молодых специалистов и специальная лига.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 50 ведущих технических вузов России, 30 из которых вошли в рейтинг «100 лучших вузов России» за 2018 год.

«CASE-IN» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

Организаторами чемпионата выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» стала Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения». Чемпионат реализуется в соответствии с планом мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий, который утвержден правительством России 5 марта 2015 года.