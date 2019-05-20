«Игру престолов» использовали для обучения менеджеров в США

Профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен заявил, что сериал «Игра престолов» является хорошим примером для студентов.

Крейвен использует примеры сериала для студентов, которые получают престижную степень магистра бизнес-администрирования. Кроме того, он является автором книги «Победи или умри: секреты лидерства от «Игры престолов», передает РИА «Новости».

По словам Крейвена, хоть в реальной жизни «нет драконов и мечей, но есть конкуренция и вызовы». Он считает, что сериал может научить тому, «как стать лучшими лидерами и более сильными личностями, а также как поддерживать тех, кого мы любим».

Как заявил профессор, «Игра престолов» демонстрирует, что важно «посвятить себя обществу, семье, коллегам», хотя на экране и «происходят ужасные события и насилие». При этом он отмечает, что «насилия полны» и «труды Уильяма Шекспира», а ослепление Оберина Мартелла в сериале похоже на сцену из «Короля Лира».

Также Крейвен признает, что в сериале «женские персонажи проходят через ужасный опыт». Однако они «становятся сильнее и воюют, защищая свои семьи», добавляет Крейвен. В частности, он указал, что после того, как Дейенерис «обратилась к сумасшедшему насилию», Сансе и Арье Старк необходимо «защитить народ Вестероса».

Напомним, по оценкам Института трудовых ресурсов в Кроносе, около 10,7 млн американцев решили в понедельник 20 мая не ходить на работу, чтобы отойти от финала «Игры престолов».