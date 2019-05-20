Ляшко предложил Зеленскому провести референдум

После вступления в должность президента Украины Владимиру Зеленскому следует провести референдум о сокращении численности депутатов Верховной рады, заявил глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко.

По мнению Ляшко, референдум о сокращении численности депутатов с 450 до 250 можно провести вместе с парламентскими выборами, которые должны состояться в октябре, передает «112 Украина».

Как заявил лидер Радикальной партии, подобные референдумы прошли в Литве и Молдавии, передает РИА «Новости».

Ляшко хочется, чтобы вокруг него в парламенте Украины «депутатов было меньше».

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Отметим, что, по данным источников, после инаугурации Зеленский распустит Раду и назовет датой проведения досрочных выборов в парламент Украины 14 июля Крайний срок для досрочного роспуска Рады – 27 мая.

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