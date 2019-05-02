НАСА исправило поломку на американском сегменте МКС

Специалисты НАСА сообщили, что отказавший блок в системе электропитания американского сегмента МКС, из-за которого был отложен запуск корабля Dragon, полностью заменен.

Отмечается, что специалисты заменили отказавший блок подключения электропитания на запасной, передаёт РИА «Новости».

В настоящий момент работоспособность системы восстановлена, что позволит осуществить ловлю корабля с помощью манипулятора 5 мая по штатной схеме.

Ранее сообщалось о переносе запуска грузового корабля Dragon к МКС с 1 на 3 мая из-за проблем с системой электропитания американского сегмента МКС. При этом в Роскосмосе заявили, что поломка никак не сказалась на работе российского сегмента МКС.

Срок запуска ракеты с грузом для МКС переносился в третий раз. До этого запуск корабля Dragon-2 к МКС с экипажем был отложен из-за аварии при испытаниях двигателей системы аварийного спасения.

На борту МКС сейчас находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн МакКлейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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